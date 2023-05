Rinnovo degli organi Fillea Tivegna nuovo segretario degli operai edili e del legno

L’assemblea generale della Fillea Cgil spezzina, la categoria che rappresenta i lavoratori edili e del legno, alla presenza del segretario regionale Federico Pezzoli e del segretario generale nazionale Alessandro Genovesi, ha eletto Mattia Tivegna come segretario generale. Tivegna, 44 anni, operaio, inizia la sua attività sindacale appena assunto a gennaio 2001 come operaio in Termomeccanica compressori, dopo corso formazione Cisita per meccatronici (uno dei primi). Prima delegato ed Rls poi coordinatore Fiom, ruolo in cui ha gestito un rinnovo integrativo complicato. Distaccato nel luglio 2014 come funzionario in Fiom provinciale, categoria della quale è stato segretario fino a maggio.