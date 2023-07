Rimpasto di metà mandato a Levanto: nessuna new entry né uscite

Rimpasto di metà mandato per l’amministrazione comunale di Levanto. Nessuna new entry né uscite dalla squadra di governo del sindaco Luca Del Bello, ma solo una redistribuzione delle deleghe tra i componenti di maggioranza e giunta comunale, in vista delle sfide future che attendono l’amministrazione levantese. Ridisegnate le competenze e i compiti di alcuni assessori e consiglieri delegati. All’assessore Alice Giudice, già con delega alla protezione civile, viene ritirata la delega alla polizia municipale, che torna di diretta competenza del sindaco Del Bello; fanno invece il percorso inverso, dal primo cittadino alla Giudice, le deleghe a urbanistica ed edilizia privata. Delega urbanistica molto importante alla luce del percorso – ormai in dirittura d’arrivo – avviato dal Comune per l’aggiornamento del piano regolatore che andrà a rinnovare un piano urbanistico del 2010. La redistribuzione delle deleghe riguarda anche i consiglieri comunali delegati. A Lorenzo Perrone, che aveva la delega alle manifestazioni turistiche e ai rapporti con il locale consorzio turistico Occhio Blu, vengono assegnate anche le deleghe al turismo e al commercio, ma viene tolta la delega al demanio; a Federico Motto (delega alle politiche giovanili) si occuperà anche di volontariato e rapporti con le associazioni. Il sindaco Del Bello continuare a tenere per sé le deleghe a lavori pubblici, sanità e personale.