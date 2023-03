Rilevatore statistico Come fare domanda

Sono stati riaperti i termini per la presentazione della domanda di iscrizione all’albo per rilevatore statistico, da cui attingere anche in occasione del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni. Il modulo da compilare può essere richiesto via mail a [email protected] e dovrà essere inviato, con allegato documento di riconoscimento, tramite mail a [email protected] entro il 30 giugno. Per iscriversi è richiesto il diploma di scuola media superiore. Inoltre, fino al 31 ottobre, è possibile fare domanda per l’iscrizione nell’albo dei Presidenti di Seggio. Il modulo da compilare può essere richiesto via mail a [email protected] o [email protected] La consegna può avvenire direttamente all’Ufficio elettorale o via mail allegando fotocopia di un documento di riconoscimento.