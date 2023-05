Rilettura di Don Giussani Un ciclo di incontri in piazzale Kennedy

Anche nella nostra città sarà possibile partecipare al percorso formativo ed educativo sul testo di don Luigi Giussani ‘L’Io, il potere, le opere’ promosso da Compagnia delle Opere nazionale e regionale. L’obiettivo del ciclo di incontri è quello di fornire la rilettura critica del testo di don Giussani e di illustrare la concezione di Giussani nel contesto culturale e sociale di oggi. Tre le sessioni in diretta streaming con il primo incontro dedicato al tema ‘L’Io’ oggi alle 10, moderato da Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, con la partecipazione di Monica Scholz-Zappa, professoressa di Scienze linguistiche e culturali e di Francesco Occhetta, segretario generale della Fondazione Fratelli Tutti. Sarà possibile seguire l’incontro alla Mediastaff in piazzale Kennedy 27. Gli incontri si potranno assistere assieme alle associazioni che organizzano l’evento: oltre alla Cdo, il ciclo di incontri è promosso dall’Associazione italiana centri culturali, Avsi, Banco Alimentare, Banco Farmaceutico, Cdo Opere educative, Cdo Opere sociali, Diesse didattica e Innovazione scolastica, Di.Sal, Il rischio educativo, Meeting di Rimini, Portofranco. L’ingresso è libero, per informazioni si possono contattare i numeri 351 2091279 e 380 3519185.