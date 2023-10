Rigenerazione urbana, ecco i fondi. Soldi per castelli, strade e piazze

Trentacinque nuovi interventi di rigenerazione urbana sul territorio saranno finanziati dalla Regione Liguria che, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Marco Scajola, ha stanziato 8 milioni e 434mila euro. Cinque di quegli interventi interesseranno la nostra provincia: a Varese Ligure, Riomaggiore, Vernazza, Santo Stefano Magra e Le Grazie. La giunta regionale ha infatti approvato la graduatoria delle opere per il Programma regionale di rigenerazione urbana. I fondi provengono in parte dal Fondo strategico regionale (circa 1 milione e 969mila euro) e in parte dalla legge 145 del 2018 (6 milioni e 645mila circa). Il Fondo strategico regionale è stato istituito dalla Legge sulla Crescita, il cosiddetto Growth Act, che individua ulteriori strumenti di supporto finanziario a favore di imprese e infrastrutture, razionalizzando i vari fondi regionali. In particolare per quanto riguarda gli interventi del Programma regionale di rigenerazione urbana in provincia della Spezia, un contributo di 250mila euro andrà a Varese Ligure per la conservazione e la fruibilità del castello Fieschi; la stessa cifra a Riomaggiore per la riqualificazione di via Pecunia e via De Gasperi, e ugualmente Vernazza per la riqualificazione della piazzetta dei Caduti; infine, 200mila euro a Santo Stefano Magra, per il parcheggio a raso per la liberazione del centro antico. Invece, per ciò che concerne gli interventi finanziati attraverso il Fondo strategico regionale, al Comune di Porto Venere giungerà un contributo di 193mila e 688 euro per la riqualificazione della passeggiata a mare e dei giardini pubblici alle Grazie. "Siamo davanti a un risultato straordinario – dichiarano il presidente Giovanni Toti e l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola – . Con questi trentacinque lavori arriveremo alla cifra record di cinquanta opere di questo genere finanziate nel 2023 per oltre 14,5 milioni di euro. Supereremo inoltre i cento interventi di rigenerazione urbana, sono infatti centosedici, dal 2021 a oggi per complessivi 28 milioni di euro. Numeri mai visti prima che testimoniano, ancora una volta, il netto cambio di passo che la Liguria ha intrapreso in questo settore sotto la nostra amministrazione. Oltre 1 milione di euro servirà per interventi strategici per il territorio spezzino. Recupereremo piazze, vie, passeggiate, giardini, edifici di edilizia residenziale pubblica e sociale con il medesimo doppio obiettivo di migliorare la vivibilità dei cittadini e rendere tanti Comuni liguri sempre più belli e attrattivi per i turisti".

Marco Magi