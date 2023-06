Rigassificatori verso il bis Toti intravede i benefici per la Regione Liguria Ma montano le polemiche

La prospettiva annunciata dal presidente della Regione Giovanni Toti di dare ospitalità in Liguria - nelle acque genovesi - ad un rigassificatore off shore è già fonte di ansia e levate di scudi. Nel ponente genovese c’è mobilitazione. Toti non si sgomenta: "Come sempre si fa polemica a prescindere. Leggo con stupore che si annunciano proteste contro il rigassificatore ancor prima di conoscere gli studi di fattibilità e i dettagli del progetto. Innanzi tutto, si deve ancora decidere dove installare questa struttura: si parla di una zona molto lontana dalla costa, in un’area dell’Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale, ma al momento è totalmente prematuro parlare della collocazione. Le ipotesi al vaglio sono diverse e la soluzione più opportuna sarà presa dopo un’attenta analisi, aprendo un tavolo di confronto con sindaci, Regione e Governo per individuare i benefici, anche in termini di accesso all’energia, che spetteranno ai cittadini. In ogni caso – continua il presidente Toti - la scelta verrà fatta per il bene della Liguria e dell’intero Paese, non sulla base delle proteste di minoranze che dicono no a tutto".

Dalla Spezia, intanto, una presa di posizione dal fronte ambientalista, quella dell’eco giustia Marco Grondacci, che ribadisce: "Se e dove collocare il rigassificatore non lo decide il Presidente ma una procedura con conferenza dei servizi dove il Presidente-Commissario formalizza la decisione finale frutto di una istruttoria che vede coinvolti vari enti. Quindi anticipare una decisione addirittura individuando ipotesi di siti appare quanto meno poco rispettoso di detta procedura, anche perché il fatto che genericamente il Piano Nazionale GNL prevede un sito in Liguria non significa nulla in termine decisionali visto che il tutto dovrà seguire un iter preciso di fattibilità". L’altro rilievo porta poi al territorio spezzino: "Il presidente - evidenzia Grondacci - promette che con il rigassificatore arriveranno investimenti e risorse a favore del territorio e delle imprese liguri. Premesso che, come ho spiegato tecnicamente nel mio blog tutto questo non è così automatico, la domanda che mi sorge è perché intanto il Presidente non si occupa di fare arrivare al territorio ligure (nel caso specifico il territorio spezzino) le risorse economiche del rigassificatore già esistente in località Panigaglia? Tutto questo anche considerando che per legge i gestori dei biodigestori si prenderanno 30 milioni di euro ogni anno e fino al 2043 (comma 8 articolo 5 legge 912022 esteso ai rigassificatori esistenti dall’articolo 9 legge 1752022) mentre a Spezia si sono visti solo dei buoni benzina. Questo renderebbe sicuramente più credibili le promesse per impianti futuri che non si sa bene se e quando arriveranno mentre nel golfo spezzino il rigassificatore c’è e verrà potenziato come dovrebbe essere noto al Presidente Toti".

Corrado Ricci