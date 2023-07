Riflettori sul condominio Scegliere l’amministratore "Ecco i requisiti essenziali"

PISA

L’amministratore del condominio è una figura cruciale nella vita quotidiana di tantissimi condomini. Ma come fare per scegliere la persona giusta? A dare qualche consiglio l’avvocato Luca Santarelli, esperto in materia. "Siamo di fronte alla domanda che più frequentemente un avvocato immobiliarista si sente rivolgere – spiega – . La risposta è assai difficile da dare perché un bravo amministratore non è solo colui che riveste tutti i requisiti di legge, ma prima ancora una persona perbene. Andiamo per gradi. Dalla riforma del 2012, entrata in vigore nel 2013, chi vuole svolgere questa professione deve avere requisiti formali e sostanziali". Nell’articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione al codice civile sono stati tutti elencati: vanno dal titolo di studio, all’assenza di certe tipologie di condanne penali, all’avere superato con esito positivo un corso iniziale di formazione e, ogni anno, quello di aggiornamento.

Ma cosa sono questi corsi? "Sono stati introdotti nel 2014 – spiega ancora Santarelli – . Il primo, di formazione, è un corso di base di 72 ore grazie al quale i frequentanti vengono avviati alla professione mediante l’insegnamento dei principi giuridici, tecnico-contabili e pratici. Ogni anno poi, gli amministratori devono frequentare un corso di almeno 15 ore nel quale vengono analizzate le novità normative eo giurisprudenziali, nonché le questioni più delicate o difficoltose che si possono presentare". Un corso appunto di aggiornamento che, al pari di quello di formazione, sfocia in un esame finale. Chi non lo supera non può cominciare o continuare ad amministrare, salvo che non ne faccia altro con esito positivo. Ma se l’esame è andato bene cosa succede?

"Superato l’esame ed entrato a far parte del mondo dei professionisti per l’amministratore non sussiste alcun obbligo di iscriversi a un’associazione. Nel territorio italiano ne operano molte, ma aderirvi è scelta del singolo. Infatti, gli amministratori non hanno un albo o un collegio di riferimento come gli avvocati, medici, ingegneri, architetti o geometri e, in questo senso, per loro esistono meno vincoli".

Ed ecco il nodo centrale della questione: come si capisce se un amministratore è bravo? "Avere i requisiti per amministrare costituisce le fondamenta per estrapolare la rosa degli amministratori tra i quali optare per scegliere quello del proprio condominio, ma solo quelli non bastano. Ovviamente occorre trovare un soggetto che abbia i requisiti di legge, ma è altrettanto importante che sia una persona corretta, in grado di rendere il clima del condominio più positivo possibile favorendo il dialogo e un clima costruttivo e di reale collaborazione per la soluzione dei piccoli-grandi problemi".

Lisa Ciardi