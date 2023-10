Rifiuti lasciati per strada. Ottantuno le sanzioni nel solo mese di ottobre

Prosegue incessante l’opera del nucleo decoro urbano della polizia locale a contrasto dei comportamenti che ledono la vivibilità e la bellezza dei quartieri cittadini, a cominciare dall’abbandono dei rifiuti.Da inizio luglio sono stati oltre 300 i soggetti identificati e sanzionati dagli agenti, 81 solo nel mese di ottobre. E l’occhio delle telecamere non sbaglia: c’è chi non striscia nemmeno la eco-card e, senza esitazione, lascia o lancia a terra i sacchetti, convinto di farla franca; altri agiscono nottetempo; altri ancora preferiscono adottare delle precauzioni e si avvicinano ai cassonetti incappucciati, anche nei mesi estivi e caldi, per non farsi inquadrare il volto. Tentativi per la maggior parte vani, grazie alle nuove telecamere altamente performanti, che consentono zoom ed inquadrature nitide, restituendo immagini molto dettagliate.

Ed è proprio muovendo da questi dati che gli agenti del nucleo decoro partono con le loro con indagini e appostamenti finalizzati a sanzionare gli incivili. Recentemnete in un quartiere si è scoperto che una dozzina di soggetti stranieri si affidavano a un connazionale, che per mestiere preparava loro i pasti, cosicché proprio quest’ultimo, radunati tutti i rifiuti prodotti nella giornata, ovviamente non differenziando, abbandonava poi i sacchi nei pressi delle isole zonali. Sempre grazie agli appostamenti, avviati nei singoli quartieri talvolta anche su segnalazione dei residenti, si è riusciti ad essere incisivi su situazioni di degrado, come ad esempio nel caso di un minore, che quotidianamente in una via del quartiere di Pegazzano, abbandonava rifiuti lungo la strada: in questo caso sono stati sanzionati i genitori. Denominatore comune a tutti coloro che sono stati sanzionati per tali comportamenti, è stato il non differenziare i rifiuti oppure il conferirli al di fuori degli appositi cassonetti. "Il lavoro del nostro nucleo decoro urbano – sottolinea l’assessore alla sicurezza e alla polizia locale Giulio Guerri – è fondamentale per garantire, anche in termini di prevenzione, uno degli obiettivi che stanno particolarmente a cuore alla nostra amministrazione, ovvero il pieno rispetto delle norme per il decoro e l’igiene urbana. Le sanzioni per ogni singolo abbandono vanno dai 300 euro per le utenze domestiche, ai 400 per le utenze non domestiche fino ad arrivare ai 450 euro per le commerciali.