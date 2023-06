Rifiuti, differenziata...d’acciaio Il Comune premiato da Ricrea

Il riconoscimento lo ha consegnato ieri nientemeno che... Capitan Acciaio, il supereroe del riciclo. Con una cerimonia aperta alla cittadinanza in piazza Europa, Ricrea, il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio (appartenente al Sistema Conai), ha premiato la città della Spezia per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e per i risultati raggiunti: 223 tonnellate raccolte nel 2022, in crescita del 64% rispetto all’anno precedente. "Riceviamo questo premio con orgoglio – afferma il sindaco Pierluigi Peracchini – perché valorizza l’impegno della città nella raccolta dei rifiuti e in particolar modo il corretto conferimento degli imballaggi in acciaio. Continuiamo a impegnarci per aumentare la percentuale di raccolta differenziata, già oggi all’80%, per rispettare l’ambiente e per risparmiare di più sulle tasse sui rifiuti". Le stime dicono che quest’anno ne saranno raccolte 259 tonnellate (pari al peso di 7.400 panchine urbane), con un’ulteriore crescita del 17%. "Il nostro obiettivo – spiega Federico Fusari, direttore del Consorzio Ricrea – è quello di migliorare, sia in termini di quantità che di qualità, e per farlo è essenziale continuare a insegnare l’importanza e il valore del riciclo dell’acciaio, un materiale che si ricicla al 100% e all’infinito".

Capitan Acciaio e Ricrea saranno in piazza Europa fino a oggi. "Sono molto soddisfatto – dichiara l’assessore all’Ambiente Kristopher Casati – Non solo quindi ricicliamo, ma lo facciamo bene e sempre meglio con miglioramenti, in questo caso, in termini di qualità del materiale avviato a riciclo". Oltre al Comune, è stata premiata anche Acam Ambiente Spa, società del Gruppo Iren. "Questa iniziativa – dichiara Massimo Gianardi, presidente di Acam Ambiente – ci permette di dare continuità ai percorsi di educazione civica e di sensibilizzazione ambientale intrapresi sul territorio". Poi, altri due premiati: perché una volta conferiti correttamente dai cittadini insieme alla plastica e raccolti dagli operatori di Acam Ambiente, gli imballaggi in acciaio arrivano nella piattaforma di selezione Specchia Services, dove vengono separati dagli altri materiali; da qui, continuano il loro viaggio verso Garm, l’operatore che si occupa di lavorarli e prepararli per l’invio in acciaieria.

Marco Magi