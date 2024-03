Rifiuti abbandonati nella rotatoria di Loreto, due sanzioni a Monterosso

Monterosso, 15 marzo 2024 - Grazie a un'azione coordinata, all'impiego del sistema di videosorveglianza, e anche grazie alle segnalazioni fornite dai cittadini, due persone sono state sanzionate dalla polizia locale di Monterosso per non aver rispettato la normativa sul corretto conferimento dei rifiuti.

“In particolare, gli abbandoni visibili nella foto riguardano quelli nella rotatoria di Loreto – informano dal Comune di Monterosso – , da tempo sotto osservazione da parte dei nostri agenti proprio per prevenire atti di questo genere. Con l'avvicinarsi della stagione turistica, intendiamo incrementare ulteriormente i controlli per preservare la bellezza del nostro territorio e garantire un ambiente sano e pulito per tutti i nostri abitanti e i visitatori”.

“L'obiettivo principale di queste azioni è quello di mantenere elevati standard di pulizia e decoro urbano, fondamentali per la qualità della vita e per preservare l'attrattiva del nostro Comune. Tuttavia, per raggiungere questo obiettivo in modo efficace, è essenziale il contributo attivo e responsabile di tutti i cittadini”.

“Invitiamo dunque ciascun residente e visitatore di Monterosso a fare la propria parte, rispettando le disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti e segnalando prontamente eventuali comportamenti scorretti o abbandoni incontrollati”.

