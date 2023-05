Rientra a casa e trova un ladro che lo prende a sprangate: fermato trentenne

La Spezia, 5 maggio 2023 – Anziano vittima di una rapina, colpito con una spranga in casa propria: fermato un tunisino. Nel tardo pomeriggio di ieri, un pensionato, residente alla Spezia nella zona di piazza del Mercato, ha contattato il 112 per denunciare di essere appena stato ferito dopo aver subito un furto nella propria abitazione.

All'indirizzo sono arrivati rapidamente i poliziotti della squadra mobile e della volante, nonché del gabinetto provinciale di polizia scientifica per le indagini ed i rilievi del caso. L’anziano, che aveva appena fatto rientro nella propria abitazione, ha riferito che, appena aperta la porta di casa, aveva notato l’appartamento a soqquadro e in una camera la presenza di un cittadino extra-comunitario con in mano un pezzo di ferro, evidentemente utilizzato poco prima per forzare una finestra.

L’autore del reato, che si era già impossessato di denaro contante e di alcuni preziosi, per guadagnarsi la fuga ha colpito al volto il padrone di casa con lo stesso pezzo di ferro che brandiva tra le mani e, passando dalla finestra infranta, è fuggito sul tetto di uno stabile attiguo al caseggiato, facendo perdere le proprie tracce. Immediatamente soccorso l’uomo è stato refertato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea con una prognosi di 30 giorni per la frattura delle ossa nasali (anche due punti di sutura sopra il labbro).

Sul tetto, lungo il percorso di fuga, è stato rinvenuto il pezzo di ferro utilizzato prima per forzare la finestra e dopo per provocare le lesioni al pensionato.

Nell’immediatezza del fatto sono stati acquisiti i filmati tratti dalle telecamere di sicurezza cittadine, tra i quali quelli di una telecamera che riprendeva anche una porzione del tetto sul quale il rapinatore era fuggito. L'uomo è stato subito riconosciuto dagli agenti della squadra mobile per un soggetto identificato proprio alcuni giorni prima nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio.

L’uomo, che dopo la consumazione del reato aveva fatto perdere le proprie tracce, dopo serrate ricerche è stato rintracciato dal personale della squadra mobile in centro città, ancora vestito con gli stessi abiti indossati durante la rapina e ripresi dalle telecamere di sicurezza.

Dopo averlo perquisito, è stato trovato in possesso della somma di denaro, di un modico quantitativo di hashish, nonché di una particolare e ben riconoscibile custodia per preziosi, della quale si era impossessato durante la consumazione della rapina, mentre si era disfatto dei relativi gioielli.

L’uomo, durante l'individuazione fotografica, è stato riconosciuto dalla vittima del reato.

Visto il pericolo di fuga e visti i gravi indizi di colpevolezza raccolti, l’autore del reato è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto.

La posizione del fermato – un trentenne cittadino tunisino senza fissa dimora al quale viene contestato il reato di rapina aggravata perché commessa in un luogo di privata dimora ed in danno di persona ultrasessantacinquenne nonché dei reati di lesioni personali aggravate – è ora al vaglio del sostituto Procuratore della Repubblica Elisa Loris e poi del giudice per le indagini preliminari di turno.