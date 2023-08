Riccò, opere pubbliche sulla rampa Parcheggi, aree attrezzate e verde ora alla prova dei finanziamenti

La realizzazione di marciapiedi lungo la statale Aurelia nel tratto compreso tra Caresana Nuova e lo svincolo per Ponzò, la creazione di un’area attrezzata in fregio al parco comunale della frazione capoluogo, con un nuovo accesso connesso alla zona commerciale del paese, ma anche la costruzione di un parcheggio a rotazione e la sistemazione dell’area adiacente alla biblioteca civica, oltre alla creazione di nuovo verde urbano. È un progetto di ampio respiro quello appena approvato a Riccò del Golfo dalla giunta comunale guidata da Loris Figoli. Un piano che attende ora cospicui finanziamenti: gli interventi messi nero su bianco nel progetto approvato dal Comune della bassa Val di Vara sfiorano complessivamente 1,5 milioni di euro: impossibile, allo stato attuale, avviarli esclusivamente con l’utilizzo di finanze comunali. "Un grande progetto di respiro culturale e sociale – afferma il sindaco di Riccò del Golfo, Loris Figoli – attraverso cui si corona uno degli obiettivi più importanti di questo mandato amministrativo: ovvero provvedere alla riqualificazione funzionale ed estetica del capoluogo, che non sarà più solo una strada, non più solo servizi sparsi e un centro storico nascosto dalla strada. Walter Barilari e Roberto Villa, storici assessori che uniscono il presente ed il passato del buon governo riccolese, hanno pensato un piano che trasformerà finalmente il capoluogo del nostro Comune, regalando a Riccò un aspetto degno del capoluogo operoso ed operativo che rappresenta". Il progetto è pronto per essere attuato, ma come detto mancano i denari per realizzarlo. Un aiuto potrebbe arrivare da alcuni bandi regionali e statali lanciati di recente.

"L’ente aggredirà ogni bando pubblicato da enti sovraordinati – dice il primo cittadino riccolese – pronto a garantire con parte di risorse proprie, affinché tutto il vialone dell’Aurelia sia dotato di marciapiedi senza barriere architettoniche, a partire da Caresana Nuova e fino al Centro di raccolta dei rifiuti. Il progetto doterà il Capoluogo di un vero accesso attrezzato e urbano al parco comunale, alcune aree verdi lineari a decoro e fregio dei percorsi pedonali, un’area di parcheggio a rotazione ad esclusivo servizio della zona più commerciale, conferendo una unità urbana ad un centro che, da troppo tempo, ha dovuto rinunciare per le tante criticità logistiche dell’intero territorio".

Matteo Marcello