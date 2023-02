Riccò, cambiano le tariffe del trasporto scolastico

Dopo le tariffe della mensa scolastica, a Riccò del Golfo il Comune rimodula anche quelle relative al trasporto scolastico. Una rivisitazione scattata dopo le proteste mosse da molte famiglie, con gli uffici comunali che, districandosi tra le esigenze di bilancio e quelle palesate dai residenti, alla fine hanno rimesso mano alle tariffe approvate dalla giunta solo l’aprile dello scorso anno. Le nuove modifiche scatteranno con l’avvio del prossimo anno scolastico. Come per la mensa, la soluzione adottata per andare maggiormente incontro ai nuclei famigliari è arrivata con una modifica strutturale delle fasce Isee e delle tariffe ad esse correlate, con l’amministrazione che ha confermato la linea avviata nei mesi scorsi: i residenti nelle vicinanze del plesso scolastico riccolese pagheranno di più rispetto a quelli delle frazioni. Per quanto riguarda le tariffe riservate alle famiglie la cui abitazione rientra nel raggio di un chilometro di distanza dall’istituto scolastico, fissata la quota mensile in 18 euro per Isee fino a 3mila euro, 20 euro per Isee compresa tra 3001,00 a 5.358,34, 25 euro per Isee compreso tra 5.358,35 e 7.000 euro; 32 euro per la fascia da 7.001 a 8.500 euro, 38 euro con Isee tra 8.501 e 10mila euro, 40 euro per la fascia 10.001,00-12.000 euro, 42 euro con Isee tra 12.001 e 18.000 euro, 44 euro per famiglie con Isee compreso tra 18.001 e 21.200 euro, e 45 euro in caso di Isee uguale o superiore a 21.201 euro. Minori le tariffe per le famiglie residenti a più di un chilometro dalla scuola. Fino a 3mila euro si pagherà 15 euro al mese, con Isee tra 3001 e 5.358,34 euro si pagherà 17 euro, da 5.358,35 a 7.000 la quota mensile sarà di 19 euro, mentre sarò di 23,50 euro la tariffa al mese per famiglie con Isee compreso tra 7.001 e 8.500 euro.

É di 28 euro al mese il costo individuato dagli uffici per quelle famiglie il cui Isee ricade nella fascia 8,501-10.000 euro, di 30 euro per la fascia da 10.001 a 12mila euro, 32 euro per la fascia 12.001-18.000 euro, di 34 euro per le famiglie con Isee compreso tra 18.001 e 21.200 euro, e 36 euro per Isee superiore. Resterà attivo il Pedibus, servizio di accompagnamento gratuito a scuola lungo itinerari pedonali. "La protesta rappresenta malesseri che vanno ascoltati ed interpretati. Questa è una riforma strutturale dei servizi, possibile in virtù di un progressivo risanamento dei conti iniziato nel 2014, che ci consente di poter recepire una evoluzione della comunità. Oltre i numeri, offriamo tanto e ad alto profilo. La modulazione secondo i redditi si affianca al parametro delle diverse tariffe per fasce chilometriche, affinché ci sia seriamente equità e non banale eguaglianza" afferma il sindaco Loris Figoli.

Matteo Marcello