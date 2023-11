Riccardo Boggi e le storie di vita dei contadini

Le storie di vita dei contadini, tra fede e tradizione, sono al centro del nuovo libro di Riccardo Boggi “Ciel sereno, terra scura: racconti di segnature, paure e un saggio”, raccolta di nove racconti inediti che sarà presentata oggi alle 17.30 al centro sociale Ruffini a Santo Stefano Magra nell’ambito della rassegna letteraria “Non ci resta che leggere – Iniziative di resistenza letteraria”. Sarà presente l’autore, insieme a Emilia Petacco, curatrice del volume. I personaggi narrati sono "donne e uomini del popolo, tenutari di quei saperi ancestrali che diventano il loro patrimonio interiore. I racconti di paura parlano di fantasmi, spettri, anime vaganti, esseri che si aggirano di notte in luoghi solitari; le donne compiono quotidianamente fatiche per trarre sostentamento da una terra difficile che si mostra loro con le erbe, gli animali, le rocce ma anche con la simbologia del sacro: croci, cappelle, altari". In questo ambiente "nascono i riti di segnatura, testimonianza di un incontro, di una presa di consapevolezza rispetto alla condizione di dolore e sofferenza. Rapporto di fiducia tra curante e curato grazie al quale si dà forma al dolore". Riccardo Boggi è laureato in pedagogia con una tesi sulle tradizioni magico-religiose della Lunigiana. È stato responsabile e in seguito dirigente del settore cultura e servizi alla città del Comune di Aulla. Ha raccolto e trascritto testi della tradizione popolare lunigianese, editi nel 1974. Ha curato la sala delle tradizioni popolari all’interno del Museo Etnografico della Lunigiana. Ha seguito i lavori di scavo archeologico e recupero dell’Abbazia di San Caprasio di Aulla e attualmente ne dirige il Museo.