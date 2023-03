Ricavi in crescita Più 35 per cento

Un 2022 superiore alle aspettatve per Laghezza Spa. La crescita dei ricavi è stata pari al 35% rispetto al 2021 per un valore totale di 50,4 milioni di euro a fronte di un risultato ante imposte di 3,1 milioni. Il margine operativo lordo (Ebitda) è raddoppiato raggiungendo quota pari a 4,1 mln "Si tratta di risultati estremamente positivi, che proiettano l’azienda verso un nuovo target dimensionale e confermano la validità delle scelte degli scorsi anni – ha detto il presidente Alessandro Laghezza –. La nostra azienda è orientata verso la crescita e la diversificazione, con investimenti in continua crescita (5,6 mln nel 2022 nel settore logistico) e un deciso focus sulle attività doganali". Nello stesso tempo la società ha dismesso la partecipazione in TIE srl preferendo puntare sul potenziamento della divisione trasporti. "Siamo certi – ha aggiunto – di poter confermare gli ottimi risultati del 2022 anche nell’anno in corso che ci vedrà impegnati in un piano di sviluppo incentrato su digitalizzazione, sostenibilità e nuove acquisizioni, in particolare nel settore doganale". Nel frattempo è entrata a pieno regime l’operatività del nuovo magazzino di Santo StefanoPratolino,