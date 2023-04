Ricatto a sfondo sessuale Vittima un pensionato Nei guai donna di 36 anni

Era accusata di avere somministrato a un pensionato di Lerici un ansiolitico per il quale è richiesta la prescrizione medica, pur essendo priva della qualifica professionale. Sarebbe accaduto dal giugno al novembre del 2017. Per questo nei confronti di Luciana Cozzani, 68 anni, il pubblico ministero Claudia Merlino aveva chiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di esercizio abusivo della professione e violenza privata. Ma nel corso dell’udienza preliminare davanti al giudice Fabrizio Garofalo, è stato lo stesso pensionato di 78 anni a scagionarla, dichiarando che lui aveva effettivamente bisogno di quel medicinale che gli era stato prescritto dal suo medico. Nessun esercizio abusivo della professione, quindi, e non essendoci oltretutto alcuna querela nei confronti della donna, accogliendo la tesi difensiva dell’avvocato di fiducia Andrea Guastini, il gup ha deciso per il non luogo a procedere.

Il procedimento va avanti invece per due donne di origine cubana, anche per loro il pm Merlino ha chiesto il rinvio a giudizio con le accuse di tentata estorsione e truffa sempre nei confronti del pensionato di Lerici. Le due donne, però, Clara Esmilda Gutierrez di 36 anni difesa dall’avvocato di ufficio Gabriele Dallara e Marylin Garcia Carrazan di 41 anni difesa dall’avvocato d’ufficio Marina Bassan, al momento non si sa dove siano. Per questo l’udienza è stata rinviata all’11 luglio e nel caso non venissero rintracciate, ne sarà dichiarata l’irreperibilità. La Gutierrez è accusata di aver effettuato ricatti di natura sessuale per ottenere 2mila euro che però il pensionato non le ha mai consegnato. La Garcia Carrazan invece fingendosi un’altra persona sempre nel 2017 si sarebbe fatta ricaricare la carta poste pay dal pensionato per un totale di 3683 euro in diversi versamenti, da un minino di 50 a un massimo di 300 euro.

Massimo Benedetti