Ricariche illecite, 1 anno e 8 mesi

Dipendente di un noto bar tabacchi di Migliarina, era accusata di aver sottratto una somma di poco inferiore a 9000 euro alla titolare, avendo nella disponibilità per motivi lavorativi i servizi di ricarica postepay intestati all’attività commerciale. L’appropriazione indebita sarebbe avvenuta tra il mese di settembre e il dicembre del 2021. A sporgere la denuncia era stata la stessa titolare del bar tabacchi, difesa dall’avvocato di fiducia Davide Bonanni. In seguito alle indagini della polizia, era scattata la richiesta di rinvio a giudizio. Oltre all’appropriazione indebita, veniva contestata l’aggravante di aver commesso il fatto con abuso di prestazione d’opera professionale.

Ieri Elena Paola Gentosi, 47 anni, residente alla Spezia, ha patteggiato davanti al giudice dell’udienza preliminare Fabrizio Garofalo la condanna ad un anno e otto mesi di reclusione, col beneficio della sospensione condizionale della pena. Dalle indagini erano emerse ricariche, non sorrette da alcuna motivazione, a favore della carta postepay associata al conto corrente della dipendente, per un primo ammontare di 3630 euro suddiviso in 17 ricariche dal 3 al 29 settembre. Poi di 3218 euro suddiviso in 10 ricariche dal 3 al 29 ottobre, quindi 1303 euro in 7 ricariche dal 2 al 24 novembre ed infine 750 euro dal 10 all’11 dicembre in 3 ricariche.

M.B.