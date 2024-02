"Riaprite al più presto la strada provinciale 20"

I borghi non sono più isolati, ma la situazione della viabilità rimane ancora molto precaria a Calice. La chiusura della strada provinciale 20, avvenuta martedì mattina a seguito di una frana causata dalle abbondanti piogge, ha creato non pochi problmei, isolando diversi borghi a causa della concomitante chiusura di tre strade comunali, sempre a causa degli smottamenti. Ieri, sia la strada Tranci-Bruscarolo, sia la strada per Usurana sono state riaperte, rompendo l’isolamento dei borghi. Al contrario, la comunale Torretta-Pegui è stata definitivamente chiusa a causa dell’aggravarsi della situazione della frana che si è abbattuta sulla strada. La situazione rimane comunque molto complicata, tanto da spingere un nutrito gruppo di abitanti di Madrignano a scendere in piazza per protestare. Oggi, è previsto un sit in nei pressi del ponte sulla Sp13, a Pian di Madrignano. "Le due strade comunali riaperte sono poco più che delle mulattiere – spiegano – dove non passano neppure i mezzi pubblici, in caso di emergenza diventa un problema. Senza la provinciale, questi borghi sono destinati a morire: per questo chiediamo la riapertura in tempi brevi della sp20". Sulla provinciale è atteso oggi pomeriggio anche il sopralluogo dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone.