Riapre oggi il Ponte di Cavanella Senso unico a corsie alternate e limite di velocità a 20 chilometri

Riaprirà questa mattina alle 7, con alcuni giorni di anticipo rispetto al programma dei lavori, il ponte di Cavanella Vara, lungo la provinciale 17, nel Comune di Beverino. Il programma sviluppato dall’ufficio tecnico della Provincia ha consentito di venire incontro alle necessità dei residenti grazie a una riorganizzazione delle attività in sito, questo a conferma dell’impegno preso ad inizio lavori lo scorso aprile. Le opere per completare questo intervento strategico per l’entroterra spezzino, realizzato grazie a fondi della Regione Liguria, sono ancora in corso, ma la pianificazione dei lavori ha garantito di raggiungere la fase in cui, dopo una chiusura totale della viabilità, il cantiere interesserà una sola corsia per volta, consentendo quindi l’attivazione di un senso unico alternato.

"In questi mesi i cantieri della Provincia non si sono mai fermasti, in più occasioni i nostri tecnici sono riusciti ad anticipare i tempi di consegna dei vari lotti, questo per venire incontro alle necessità che ci sono state espresse dai sindaci e dai cittadini. Anche in questo caso è stato possibile organizzare il cantiere per ottimizzare i tempi e ridurre al minimo i disagi – spiega il Presidente provinciale Pierluigi Peracchini –. In ogni caso nella gestione di queste opere abbiamo sempre dato priorità alla sicurezza degli stessi cittadini, questo è un qualcosa di inderogabile. Ma lo spirito è sempre quello di portare avanti le manutenzioni senza dimenticare la necessità di garantire i servizi primari per la mobilità delle comunità". Al fine di garantire la sicurezza dei cittadini il tratto stradale lungo il ponte sarà percorribile a senso unico alternato, con una limitazione di massa per i veicoli a 35 quintali, a velocità non superiore ai 20 chilometri orari, con divieto di accesso a cicli e pedoni.