Riapre il ’funghetto’ di Confartigianato

Riprende il servizio di informazioni turistiche al “funghetto” di Confartigianato in largo Fiorillo alla Spezia (nella foto). Il point informativo ad aprile e maggio sarà aperto venerdì, sabato e domenica dalle ore 9 alle 12. Grazie alla mappa della provincia della Spezia e all’utilizzo di un QR code sarà possibile portare rapidamente il turista, attraverso lo smartphone, alla scoperta delle aziende raccolte per categorie: ricettività, ristorazione, trasporti marittimi, guide turistiche, taxi, ncc, trasporti natanti, pubblici esercizi ecc. L’info point “Experience La Spezia” creato a favore degli associati di Confartigianato La Spezia è un importante strumento di promozione per le imprese associate che si occupano di turismo, settore trainante e fondamentale per il processo di crescita del territorio. Per informazioni è possibile contattare Confartigianato Turismo, tel. 0187286655, e-mail: [email protected] (Antonella Simone)