Riapre dopo la frana la sp30 per Corniglia

È stata riaperta ieri mattina la provinciale 30 che raggiunge il borgo di Corniglia, chiusa nei giorni scorsi a causa di una frana. I tecnici della Provincia e della ditta incaricata sono riusciti a ridurre i disagi a pochi giorni, riaprendo l’unica strada carrabile da e per il borgo rivierasco, che in questi giorni poteva essere raggiunto solo via mare e in treno.

"Non è comunque l’intervento definitivo: ora il nostro personale ha eliminato la massa rocciosa che gravava sul tracciato, in tempi minimi, ma siamo già all’opera sul sito per aprire il previsto intervento di definitiva messa in sicurezza. Presto si chiuderà la fase progettuale e quindi potremmo iniziare i lavori per consolidare e stabilizzare quel versante" afferma il presidente Pierluigi Peracchini.

Una settimana, la prossima, che per la Val di Vara significherà invece la chiusura di alcune arterie provinciali. L’ente di via Veneto ha infatti disposto per domani e martedì, dalle 9 alle 13, la sospensione temporanea della circolazione veicolare e pedonale lungo la sp8 in corrispondenza del ponte sul fosso Veppo, il ponte romano nel comune di Rocchetta Vara, a causa della necessità di eseguire delle prove per la valutazione di sicurezza del ponte stesso.

Da martedì alle 7, e fino alle 19 del 7 marzo, sarà invece chiusa alla circolazione il ponte sul Vara lungo la sp17, da anni interessato da lavori di messa in sicurezza. Dopo l’inaugurazione della corsia lato monte, la prossima settimana inizieranno i lavori di demolizione dell’impalcato della corsia di valle. La viabilità alternativa è assicurata dalla provinciale 18, dalla sp1 e dalla sp10.