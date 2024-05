Riaperto il ponte di Villagrossa. Partiti i lavori di messa in sicurezza

L’avvio dei lavori di messa in sicurezza del ponte di Borseda-Villagrossa porta con sè anche la riapertura dello stesso ponte che, monitorato costantemente, garantirà un collegamento più rapido tra la valle e il borgo di Calice dopo la maxi frana che ha interrotto la sp8 a Ferdana. Il ponte era chiuso da quattro anni. Grazie all’installazione del cantiere e con un monitoraggio quotidiano della struttura, sarà possibile quindi consentire il passaggio dei veicoli lungo la corsia di monte. Questa opportunità, possibile solo grazie all’avvio dei lavori previsti e cantierati nella giornata di ieri, consentirà la riattivazione del servizio di trasporto pubblico locale sul quale Provincia della Spezia e il Comune di Calice, con Atc, stanno definendo il piano di riorganizzazione con una linea diretta Spezia-Calice al Cornoviglio, partendo dal percorso utilizzato nella tratta attiva prima della frana. Per tutta la durata dei lavori sul ponte di Borseda, il transito sarà con velocità limitata a 30 chilometri orari, con divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non adibiti al trasporto di persone, divieto di transito ai veicoli aventi una massa superiore a 3,5 tonnellate ad eccezione del trasporto pubblico locale per il quale. Scatterà la sospensione della circolazione in caso di superamento delle soglie pluviometriche corrispondenti a 35 millimetri in 3 ore o 60 millimetri in 12 ore misurate dal pluviometro Arpal situato nella frazione Molunghi.