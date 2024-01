"Revocate l’ordinanza". Ma l’urgenza della mozione viene bocciata

Il divieto di transito sul centro città per le auto Euro 4 è attualmente sentito come uno dei temi più urgenti. Il gruppo consiliare Pd ha portato lunedì sera, in consiglio comunale, una proposta. "Chiedevamo la revoca dell’ordinanza – spiega Marco Raffaelli (nella foto) – e, solo successivamente al completamento dei parcheggi di interscambio al Palazzetto dello Sport ed in piazza d’Armi, nonché al ripristino del servizio di navettamento dai parcheggi al centro città, l’emanazione di un nuovo atto con, tuttavia, un perimetro del divieto modificato rispetto a quello oggi in vigore. In modo tale da consentire a tutti gli spezzini il transito e l’accesso all’ospedale, all’ambulatorio Asl di via XXIV Maggio, al parcheggio di piazza Europa, al centro commerciale Il Faro, ed a piazza del Mercato". La mozione presentata dal Pd è però stata respinta. "Peracchini, Casati ed il centrodestra – chiosa Raffaelli – hanno bocciato l’urgenza, negando la discussione su un problema che sta colpendo 10mila spezzini residenti nel capoluogo e 30mila spezzini residenti nella provincia".