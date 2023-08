Revelli suona in San Lorenzo

Un concerto di Giorgio Revelli a Manarola, stasera alle 21.15, nella chiesa di San Lorenzo, per la nuova tappa della rassegna ‘Il Suono del Tempo - Antichi organi nel territorio della Spezia - Festival di Musica Cinque Terre’, organizzato dall’associazione musicale César Franck per ricordare Silvano Barani, organaro di Manarola da poco scomparso, alla cui arte si deve lo strumento a canne presente nella chiesa. Organista, clavicembalista e direttore di coro, Giorgio Revelli è cresciuto musicalmente in Francia, dove ha compiuto gli studi al Conservatoire National de Re´gion de Nice nella classe d’Organo di Rene´ Saorgin e in clavicembalo con Mireille Podeur. Nel 2016 e` stato nominato organista titolare della Concattedrale San Maurizio a Imperia. La prima parte prevede un programma organistico con musiche di Cavazzoni, Byrd, Cornet, Murshhauser, la seconda sarà al clavicembalo su note di Balbastre, Du Phly e Forqueray.

m. magi