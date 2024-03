Retroporto, firmata l’intesa per il navettamento stradale

E’ arrivato alla firma il contratto per il servizio di navettamento stradale che collegherà il porto spezzino a quella che viene definita la banchina lunga che arriva all’area retroportuale di Santo Stefano Magra. Un sostegno della manovra ferroviaria che consentirà di mettere a disposizione un’offerta complessiva di circa 2000 treni all’anno. L’accordo è stato raggiunto tra Adsp e l’Ati composta da Consorzio Asterix e TSL e prevede che il trasporto dei container venga effettuato prevalentemente in notturna e 7 giorni su 7, mediante appositi mezzi stradali, dal porto della Spezia all’area retroportuale di Santo Stefano Magra e viceversa. Grazie al navettamento si otterrà un movimentamento maggiore di treni rispetto a quelli attuali realizzando di fatto quella integrazione funzionale e operativa porto–retroporto che è alla base dello sviluppo strategico in chiave intermodale del porto della Spezia.

La Community portuale della Spezia però ha denunciato la cancellazione delle connessioni doganali e per questo ha ritenuto indispensabile una riflessione congiunta che coinvolga la pubblica amministrazione e anche l’Autorità di Sistema Portuale per evitare un "danno del tutto inatteso ma anche un’ipoteca anti-storica sull’operatività dell’intero sistema porto-logistico italiano che proprio in questi mesi, tardivamente, sembrava aver scoperto l’importanza strategica di una connessione razionale tra porto e retroporti e una miglior armonizzazione dei servizi e delle procedure".