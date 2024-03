’Resurrezione’: mostra all’Ucai

Il circolo culturale Angiolo Del Santo organizza da oggi fino a martedì 30 aprile la rassegna d’arte dal titolo ‘Resurrezione’ nella sede dell’Ucai (Unione cattolica artisti italiani) in via don Minzoni 62. Al vernissage odierno, previsto per le 17.30, sarà presente anche il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti. A presentare Gabriella Mignani,con letture di Malia Pescara Di Diana e Valerio Paolo Cremolini. Espongono Gloria Augello, Rosella Balsano, Guido Barbagli, Pino Busanelli, Umberta Forti, Ombretta Franco, Giuliana Garbusi, Anna Maria Giarrizzo, Enrico Imberciadori, Mario Maddaluno, Marisa Marino, Sergio Maucci Fabrizio Mismas, Pierluigi Morelli, Graziella Mori, Marina Passaro, Bianca Maria Patuzzo, Malia Pescara Di Diana, Maria Luisa Petri, Mirella Raggi, Anna Maria Russo, Rosa Maria Santarelli, Nicol Squillaci e Maria Rosa Taliercio. La mostra pasquale, al pari di quella natalizia, rappresenta una tappa fondamentale nella programmazione espositiva del circolo Ucai della Spezia. Info: ww.ucailaspezia.org.