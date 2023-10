Residenti in trincea a Beverino: strada chiusa da mesi

BEVERINO

"Chiudere una strada dove esiste un rischio di frana è cosa lodevole, non fare nulla per sistemarla in tempi rapidi, e rimandare a data imprecisata, è un fatto deplorevole". Non usano mezzi termini gli abitanti di Castiglione Vara, nel Comune di Beverino, per descrivere la situazione con cui sono costretti a confrontarsi ormai quotidianamente da mesi, da quando la Provincia ha chiuso la principale strada di collegamento al borgo . "Già da anni – dicono gli abitanti – esisteva il rischio di frana e mai nessuno aveva messo mano. Quest’anno hanno preso atto del pericolo incombente e sono corsi ai ripari. Ma qual è stato il loro intervento? Quello di chiudere la strada e quindi di dividere il paese, a tempo indeterminato, con i conseguenti disagi del caso. Avrebbero potuto sistemare la strada durante il periodo estivo – rilanciano i residenti – quando non c’era il problema del trasporto scolastico, avrebbero potuto provvedere prima a reperire la somma necessaria per i lavori di ripristino. E invece no. Hanno chiuso la strada, sollevandosi da ogni responsabilità, e hanno lasciato un paese con una viabilità disastrosa, disastrosa per tutti". Un problema che si ripercuote anche sul servizio di trasporto pubblico e scolastico, con lavoratori e famiglie in difficoltà. "Non si sa bene il perché, ma gli autisti delle corriere non sempre rispettano il nuovo tragitto e, molte volte, le corse saltano. Così le famiglie devono tralasciare i propri impegni lavorativi e, raccolti i figli per strada, accompagnarli a scuola dove arrivano, logicamente, in ritardo" dicono gli abitanti.

mat.mar.