Rendering poetico aperto a tutti

Al circolo anziani di piazza Brin in via Filippo Corridoni 7, oggi alle 17.30, avrà inizio un reading poetico aperto a tutti, con una scaletta prenotabile dalle 17, al quale seguirà l’incontro di poesia e musica con ‘I poeti spe-zia-ti’ Natalino Alberti, Maria Ausilia Maggi e Lorenzo Vaselli con gli effetti sonori ed immagini assistiti dall’Intelligenza Artificiale, a cura di Riccardo Riki D’Ambra. Intanto è già tutto pronto per l’appuntamento della prossima settimana, stessa location, medesimo orario d’inizio (martedì 4 marzo), con Paolo Junior Mancini ad approfondire il suo libro ‘Vita contadina e diritti economico-sociali. Noia e riflessioni in un villaggio agricolo’. L’autore, che ha avuto l’onore di presentare questo stesso libro a Palazzo Madama, sede del Senato, in questo suo testo valorizza la vita contadina delle origini in una contrada di campagna nella sua quotidianità. Dialogherà con lui il professor Giorgio Di Sacco Rolla. L’entrata, come consuetudine, è libera.