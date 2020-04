Ameglia, 20 aprile 2020 - Il destino disegna storie incredibili. Un altro figlio di Ameglia si è arreso al Covid-19 anche se la battaglia l’ha affrontata lontano da casa, da medico impegnato a aiutare i suoi concittadini alessandrini. Si è spento Renato Pavero il dottore del 118 dell’Asl di Alessandria da due settimane ricoverato all’ospedale a causa del contagio contratto in prima linea, come ha sempre amato fare. Lo hanno pianto in tanti ieri a Ameglia quando la notizia ha iniziato a girare e assumere sempre più i contorni della certezza. Il destino beffardo ha voluto che a spegnerlo fosse un virus, come accadde alla mamma tanti anni fa quando Renato, classe 1962, e la sorella più giovane Miriam erano ancora molto piccoli. Il legame del dottor Pavero con la sua terra è ancora rappresentato proprio dalla sorella e da tantissimi amici di gioventù con i quali era rimasto in contatto ogni giorno attraverso social e gruppi locali. Pur abitando in Piemonte ormai da tanti anni non ha mai staccato il collegamento con Ameglia dove da giovane ha abitato nella casa davanti all’oratorio del paese insieme al padre, uno dei tanti storici naviganti, e la sorella.

Dopo il diploma al liceo scientifico ‘Parentucelli’ di Sarzana si era laureato in medicina all’Università di Genova e tra i suoi compagni di studio c’era anche Claudio Pisani, medico amegliese ora consigliere comunale. Impegnato politicamente nella Democrazia Cristiana era un grande esperto e praticante del gioco del golf e un super tifoso della Juventus. E proprio la passione per il calcio era uno degli argomenti di allegre discussione nei suoi ritorni amegliesi oppure nelle passeggiate a Bocca di Magra. Una volta laureato Renato si era trasferito a Alessandria lavorando nel primo intervento. E proprio nell’emergenza dirigendo il pronto soccorso in qualità di coordinatore della centrale operativa del 118 ha contratto il virus. Particolarmente addolorato per la scomparsa del medico è l’ex sindaco di Ameglia Umberto Galazzo, che ha conosciuto Pavero come vicino di casa da bambino e non soltanto come amministratore comunale ricordandone il sorriso scanzonato e le puntuali battute che riservava a tutti anche a distanza di anni. Parole di affetto sono state rivolte al concittadino anche dall’attuale sindaco Andrea De Ranieri che ha rimarcato il forte legame affettivo tra il medico e Ameglia.

m.m.

