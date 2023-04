Rems, si decide sul futuro

Evasioni, proteste e richieste di maggiore sicurezza. La Rems di Calice al Cornoviglio, la residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza nei confronti degli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi, è ancora argomento caldo in bassa Val di Vara. Dopo gli accadimenti degli ultimi mesi, si terrà questa sera alle 21 la riunione della commissione consiliare ad hoc per fare il punto non solo su quanto accaduto, ma anche sulle richieste fatte dallo stesso Comune ad Asl5 nel corso della riunione in Prefettura avvenuta alcune settimane fa. Attualmente, la Rems calicese ha sospeso i nuovi ingressi fino all’11 aprile, termine entro il quale dovrebbero essere introdotte migliorie per aumentare la sicurezza e impedire nuove evasioni (due quelle avvenute fino a oggi, con i fuggitivi in entrambi i casi rintracciati dai carabinieri).

La commissione di stasera, eleggerà con molta probabilità la consigliera di opposizione Alessandra Cacciavillani come nuovo presidente, come peraltro già emerso durante il dibattito dell’ultimo consiglio comunale. Nel frattempo però è bagarre in seno alle opposizioni, dopo che sabato scorso la Lega ha organizzato una raccolta firme nel Calicese proprio sulla questione Rems. Iniziativa "di propaganda elettorale" secondo la stessa Cacciavillani, esponente di Fratelli d’Italia, secondo cui "tutto e già stato chiesto, si fanno promotori di iniziative che non hanno senso in quanto già messe in atto da altri. C’è la convocazione della commissione permanente Rems – sottolinea la consigliera – da cui scaturirà sicuramente un sopralluogo alla struttura, dopo l’implementazione dei lavori di ulteriore messa in sicurezza. La commissione lavorerà perché tutti noi si possa vivere tranquilli".