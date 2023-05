Rems Santa Maria "Visite negate alla commissione consiliare"

Botta e risposta tra Comune di Calice al Cornoviglio e Asl5 sulla Rems di Santa Maria. Dopo le preoccupazioni dei cittadini e i lavori di implementazione dei controlli nella residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, a lanciare l’affondo è il sindaco Mario Scampelli, secondo il quale l’azienda sanitaria avrebbe negato per due volte l’accesso alla struttura alla commissione comunale permanente, presieduta da Alessandra Cacciavillani. "Il 5 aprile abbiamo chiesto un accesso alla struttura e Asl ha risposto che erano stati conclusi i lavori di implementazione. Il presidente della Commissione sulla Rems ha rinnovato la richiesta di accesso ma Asl ha nuovamente negato l’accesso rispondendo che la struttura era già stata visitata da tecnici, forze dell’ordine, garanti e magistrati e non vi erano ragioni che giustificassero una visita della Commissione consigliare. Registriamo con rammarico – dice Scampelli – che Asl5 non vuole consentire al Comune di Calice al Cornoviglio l’accesso alla Rems, episodio che si colloca nella scelta di Regione Liguria e Asl5 di escludere il territorio da ogni scelta e decisione, nonché di non compiere interventi infrastrutturali volti a favorire e garantire l’esercizio delle attività della Rems".

Immediata la replica di Asl5: l’azienda sanitaria sostiene di aver risposto lo scorso 19 aprile sottolineando che "l’ingresso è subordinato alla preventiva autorizzazione del magistrato competente, che richiede l’elenco dei nominativi e dei documenti di identità", e di aver dato piena disponibilità a partecipare a una seduta del consiglio comunale col direttore coordinatore funzionale della Rems, Elisabetta Olivieri, e con il dirigente amministrativo Patrizia Orcamo. "A tale richiesta, ad oggi, non è pervenuta alcuna risposta".