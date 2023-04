Rems, raccolta di firme "Serve più sicurezza"

Prosegue a Calice la raccolta firme organizzata dalla Lega per chiedere il rafforzamento della sicurezza della Rems – la Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza – ed una maggiore trasparenza e comunicazione verso la collettività, alla luce delle due evasioni (subito sventate) avvenute nei mesi scorsi. Sono già oltre 200 i cittadini che hanno firmato ed i gazebo proseguiranno anche nelle prossime settimane. "Il problema è molto sentito – ribadiscono il consigliere provinciale della Lega Jacopo Ruggia e la consigliera comunale di minoranza a Calice, Barbara Pavarelli – ci sono stati in passato episodi che hanno mostrato delle lacune nella sicurezza della struttura, che ospita detenuti con problemi psichiatrici, ed hanno allarmato i cittadini anche se, fortunatamente, non ci sono state conseguenze. È però necessario rivedere ed innalzare la sicurezza nella struttura, per garantire tutti: i detenuti stessi, chi si occupa di loro ed i residenti della zona".

Nello specifico, la petizione chiede una verifica in merito all’adeguatezza del personale in servizio nella struttura, sia per quanto riguarda il numero di addetti, sia la loro formazione; il mantenimento di tutti gli impegni presi all’atto costitutivo; il potenziamento della sicurezza della Rems e dei controlli. "A questo – proseguono Ruggia e Pavarelli – si aggiunge anche la questione della sicurezza su tutta la zona. La senatrice Pucciarelli e l’Arma dei carabinieri stanno lavorando per implementare i controlli sul territorio. Questo, sicuramente, aumenterebbe la sicurezza, reale e percepita, dei cittadini".