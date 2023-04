Regole per volare sull’acqua I mezzi di nuova generazione al battesimo dell’ordinanza

Il 13 novembre dello scorso anno, nell’insenatura delle Grazie, uno yacht di 14 metri in fase di manovra per calare l’ancora fu centrato da un cosiddetto wing surf, una tavola a vela gonfiabile con foil capace di staccarsi dall’acqua e volare. Per poco il conduttore del mezzo hi tech, caduto in acqua, non fu risucchiato dalle eliche dell’unità maggiore, rischiando gravi ferite. La vicenda – oggetto di indagini e approdata recentemente all’emissione di una sanzione amministrativa di 280 euro nei confronti di velista-acrobata – è fra gli incipit che hanno dato forma al Regolamento sulla disciplina del diporto nel circondario marittimo della Spezia che oggi entra in vigore, a corredo dell’ordinanza balneare. Per la prima volta è diventato oggetto di norme mirate, da parte della Capitaneria di porto della Spezia, l’uso dei mezzi nautici di nuova generazione che stanno facendosi largo tra le barche tradizionali.

"Seppur di nicchia, saranno sempre di più e per questo, interagendo con le associazioni degli operatori di settore, abbiamo ritenuto necessario intervenire con un’ordinanza puntuale per definire le regole del gioco, ad integrazione delle norme generali, nel rispetto del principio-obiettivo guida della sicurezza in mare" dice il comandante Alessandro Ducci.

Si tratta di mezzi o apparati considerati natanti a tutti gli effetti con le norme a questi deputati ma con un surplus di regole da rispettare per evitare di farsi male o fare mare gli altri. Il campionario cresce, dopo le moto d’acqua ormai di casa. Sulla scena stanno entrando i fly board (apparati ad aria compressa da indossare a mo’ di stivali per camminare sull’acqua), i jetlev flyer (imbraghi che producono un effetto jet e permettono di volare fino a 10 metri dal livello del mare), kitesurf (tavole con aquilone), e-bike (biciclette per pedalare sull’acqua e, dotate di foil e motore elettrico, capaci di staccarsi dalla stessa). Ebbene, nel nuovo regolamento spezzino ogni mezzo trova accoglienza e disciplina con riferimento alle aree di praticabilità, gli obblighi da rispettare nella conduzione, mettendo l’improvvisazione al bando. Norme da divulgare e, ancor prima, da sedimentare, cogliendo nella rete dei porti turistici gli ambiti di promozione e crescita dei diportisti consapevoli.

"Oltre alla consultabilità attraverso il nostro sito Internet, gli uffici sono disponibili ai necessari chiarimenti, nel solco dell’interazione col mondo del diporto che è sempre stata tesa ad educare prima di reprimere le violazioni" dice il comandante Ducci.

Nella nuova ordinanza la disciplina si allunga al traino dei "banana boat", al paracadutismo ascensionale e ai meno pericolosi sup, ossia le tavole a remi.

"Stiamo anche lavorando ad unificare le norme vigenti in materia di velocità, attualmente sparse in varie ordinanze, in un unico provvedimento, così da favorire le conoscenza, non fare le spese del barcavelox e tutelare le barche più piccole esposte al moto ondoso generato da quelle grandi. Il buon senso resta, comunque, il riferimento obbligato che chiama alla navigazione responsabile".

"Questa - puntualizza il comandante - inizia idealmente ancor prima di prendere il largo con la verifica delle condizioni meteo e delle dotazioni di sicurezza rispetto alla distanza dalla costa. Quanto al check di quest’ultime, anche con la prossima estate sarà adottato il sistema del bollino blu: la certificazione visiva, con adesivo posto sugli scafi sottoposti a controllo in mare o a terra (in quest’ultimo caso su richiesta) per evitare ulteriori analisi con perdite di tempo a diportisti ed operatori".

Prezioso compagno di navigazione nel mare spezzino resta il Piccolo portolano di Davide Besana con le vignette che traducono il burocratese ed innescano il sorriso. L’ultima edizione, a cura dell’Autorità portuale, è sempre valida. La distribuzione gratuita continua, ad esaurimento, nei porticcioli. Fondamentale avere a memoria il numero 1530 per segnalare le emergenze in mare e chiedere aiuto.

Corrado Ricci