Regista si vede revocare la pensione dall’Inps per un errore

Ha perso la pensione di cittadinanza e anche la casa di Spezia dove risiedeva da tanti anni in affitto. Ma il regista Fulvio Wetzl non ha perso le speranze di tornare a vivere la sua città di origine ma anche di ottenere indietro le dieci mensilità di arretrato e vedersi riconoscere dall’Inps il reddito mensile di circa 500 euro. La battaglia contro l’istituto di previdenza è stata avviata dall’avvocato sarzanese Laura Scantamburlo che si è presa a cuore il caso del settantenne al quale è stato tolto l’indennizzo per un errore formale, secondo la tesi del legale del foro della Spezia, poi per altro sanato. L’avvocato ha appena depositato il ricorso in tribunale e attende la data della fissazione dell’udienza. Fulvio Wetzel perdendo l’assegno mensile non ha più potuto pagare l’affitto e di conseguenza è scattato lo sfratto. Per fortuna il regista ha potuto contare sull’aiuto della compagna che vive a Roma ma le sue origini spezzine sono molto ben radicate e il suo desiderio e di tornare. Ma prima deve trovare un nuovo appartamento in affitto e soprattutto ricevere la pensione che gli è stata tolta per poter comunque vivere un’esistenza quasi normale seppure con difficoltà. "Per un errore formale che comunque ha provveduto a sanare - conferma l’avvocato Laura Scantamburlo - si è creata una situazione paradossale perchè non sussiste la necessità del provvedimento. L’aspetto particolarmente desolante è che l’Inps non ha mai risposto alle mie richieste inviate già tre volte in alta priorità nelle quali si spiega esattamente la situazione. Siamo di fronte alla mancanza di sensibilità nei confronti di una persona anziana in difficoltà, come ce ne sono tante che senza un punto di riferimento si ritrovano improvvisamente a chiedere aiuto alla Caritas oppure a vivere per strada. Sarebbe la stessa situazione di Fulvio se non avesse un punto di riferimento nella sua compagna a Roma. Una situazione che ho cercato di evidenziare puntando anche sull’aspetto sociale della vicenda oltre a quello tecnico ma per il momento i tre appelli che da settembre ho inviato non hanno avuto seguito e ora ci affidiamo al ricorso".

Massimo Merluzzi