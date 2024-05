"Regione Liguria anticipa 3 milioni per nuovo ponte di Ceparana: Provincia Spezia si impegna al rimborso"

Regione Liguria ha anticipato alla Provincia della Spezia 3 milioni di euro di fondi di bilancio per garantire la copertura finanziaria per la realizzazione del 1° lotto del nuovo ponte di Ceparana, che fungerà da collegamento tra il raccordo autostradale e la sponda destra del Fiume Magra. Questo per venire incontro ai maggiori costi di realizzazione previsti. Il progetto era stato finanziato ministero per le Infrastrutture e i trasporti con 15 milioni di euro di fondi Fsc, a cui si sommano i fondi stanziati da Regione, per un totale di 18 milioni di euro. "Si tratta di un anticipo: la Provincia della Spezia, in base al protocollo d’intesa firmato oggi, si impegna a recuperare risorse, a valere sul Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, e a ripagare il finanziamento stanziato da Regione Liguria" commenta l’assessore alle Infrastrutture.