Regionali 2025. La campagna è già iniziata

Il centrodestra promuove il terzo mandato dell’attuale governatore Giovanni Toti, il centrosinistra valuta una possibile candidatura di Andrea Orlando, con lo spezzino ex ministro che tuttavia prima di accettare un’eventuale sfida vuole la garanzia del campo largo, cioè un’ alleanza che vada dai 5 Stelle al Partito democratico. Alle regionali mancano ancora più di due anni, ma la campagna di fatto è già iniziata. Sulle regionali è tornato a parlare ieri Toti. "Politicamente mi pare che gli alleati abbiano già espresso la loro volontà di proseguire l’azione di governo e un’alleanza che ha dato particolari frutti a questa regione. Così si è espressa la Lega, così si è espressa Fratelli d’Italia e per la verità anche il coordinatore regionale di Forza Italia, e a questo lavoriamo. Occorrerà verificare la mia volontà di proseguire in questo senso, la volontà di proseguire con questa geometria, e lo faremo. Siamo partiti con grande anticipo". Sull’altro versante, la disponibilità di Andrea Orlano a valutare una candidatura alle prossime regionali ha destato ovviamente un dibattito all’interno del centrosinistra ligure. Per Carlo Calenda, leader di Azione, "è molto presto per dire se Azione è disponibile a sostenere la candidatura dell’ex ministro Andrea Orlando a presidente della Regione Liguria, la penso diversamente da lui su tante cose". Immediata la replica dello stesso Orlando: "Calenda non è tenuto a sapere che in questa regione, sempre più spesso, le decisioni vengono prese nelle ville sulle alture di Genova, piuttosto che nei consessi democratici, tra le persone e tra il popolo. A me interessa discutere del perché una regione che avrebbe enormi potenzialità è paralizzata, mentre i suoi amministratori se ne vanno sul Tamigi con i gonfiabili a reclamizzare il pesto".