Regata-show d’altura con uscita dalle bocche

Le bocche di Porto Venere, sabato, costituiranno il palcoscenico della partenza della seconda edizione della "Regata della Grande Boa – Trofeo comandante Belloni", nuova sfida d’altura nata da un’idea el velista e storydrawer Davide Besana e organizzata dalle sezioni di Lerici e Milano della Lega Navale Italiana col patrocinio del Comune di Portovenere e della Marina Militare.

Dopo la prima edizione dello scorso anno, caratterizzata da bella partecipazione e cimento

marinaresco per forte libecciata, percorso accorciato e i partecipanti alla ricerca di una ...piccola boa più ridossata ma alla deriva per rottura dell’ormeggio, quest’anno la regata - che è prova valida per il Trofeo Challenge LNI Altura 2023 - ripropone la rotta tra Portovenere e la boa oceanografica del Cnr, Odas-Italia 1. Dopo il colpo di cannone alle 9di sabato 29 aprile, suddivisi in classi ORC e Crociera i partecipanti usciranno dalle bocche di San Pietro - privilegio raramente concesso ad altre manifestazioni -, doppieranno la Boa posizionata in mezzo al mar ligure, a circa 35 miglia a sud- ovest di Portovenere, e quindi torneranno verso il traguardo posto sulla congiungente tra Palmaria e Tino entro il tempo limite delle 13 domenica 30 aprile. Gran finale con premiazioni al porto Mirabello. La regata d’altura è intolata alla memoria di Angelo Belloni (1882-1957), sommergibilista, inventore delle attrezzature subacquee che hanno segnato la storia della subacquea, consulente tecnico al servizio della Regia Marina. In prima linea per l’organizzazione c’è l’omonimo nipote Angelo Belloni.