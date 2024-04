"Regata Interforze Alto Tirreno 2024: sfide in mare e sensibilizzazione a terra" La Regata Interforze Alto Tirreno 2024 ha preso il via ieri, coinvolgendo le forze di Polizia e di Soccorso su barche a vela classe “J24”. L'evento, organizzato dalla Sezione Velica della Marina Militare di La Spezia, si concluderà oggi con la premiazione sulla passeggiata Morin. In programma anche laboratori di archeologia subacquea e iniziative educative sulla sicurezza stradale.