Reflui, interventi spot e strutturali La mappa dei lavori fatti e da fare

Monitoraggio continuo, interventi tampone e strutturali. Così Acam Acque, opera ogni giorno per il miglioramento delle rete e per prevenire avarie alla condutture e gli effetti indotti: sversamenti di liquami nel cuore dell’oasi blu.

"Il sistema di depurazione - spiegano l’ad Federico Ferretti e il responsabile del servizio idrico integrato Massimo Costa a quattro mesi dalla nomina apicale – è costituito dal trattamento di depurazione del refluo fognario consistente nella riduzione delle sostanze solide e delle parti grasse ed avviare alla diffusione a mare, ad una distanza variabile dalla costa dai 200 ai 1300 metri, la parte liquida destinata a dissolversi al largo, salvaguardando l’area marina protetta".

Come avviene il monitoraggio della rete sottomarina?

"Attraverso video ispezioni, svolte due volte all’anno".

All’opera?

"Gli operatori della Submariner in assetto videomaker. A loro, nell’ambito di un appalto quadro, spetta anche il compito di intervenire in caso di necessità: le rotture conseguenza delle mareggiate""

Ultimo intervento?

"A Monterosso: tutto risolto in una manciata di giorni. Una settimana fa, invece, era stato svolto un intervento risolutivo a Vernazza, a 50 metri dalla costa, su un fondale di 5".

Il sindaco Francesco Villa, certifica. "Ottimo lavoro". Ma attende il resto: la riparazione di un tratto di condotta nel mare antistante Corniglia. Ci vogliono almeno 4-5 giorni di mare calmo. Sempre a Corniglia è vicino alla quadra un intervento più complesso e costoso. "Quello - spiegano i dirigenti di Acam Acque - per il nuovo scarico mare: lo studio di fattibilità sarà presentato a breve in Comune ed avrà un costo di circa 400mila euro".

Interventi importanti svolti negli ultimi anni?

"Sostituzione dello scarico a mare e della condotta a Manarola per 670 mila euro; revamping dell’impianto di depurazione a Riomaggiore per oltre 500mila euro. Un revamping importante è stato effettuato anche a Monterosso per oltre 750mila euro. E poi riparazioni varie a Vernazza e Corniglia. In parallelo è stato svolto un censimento agli scarichi privati a Riomaggiore e Manarola. E’ costato oltre 465 mila euro. Individuati e risolti sversamenti occulti nei canali".

Corrado Ricci