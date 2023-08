Reddito, troppe revoche Orlando chiede la proroga

Se non un passo indietro almeno una proroga dei termini per dare modo ai Comuni, di poter dare risposte e aiuti concreti alle persone in difficoltà. Così si può riassumere il senso dell’intervento del deputato spezzino del Partito Democratico Andrea Orlando che, con dati alla mano, ha quantificato a livello provinciale e regionale le conseguenze della revoca - introdotta dal governo Meloni a partire da questo mese di agosto - del Reddito di cittadinanza. A lanciare un campanello d’allarme sulle ricadute sociali che la manovra del Governo avrebbe provocato sulla fascia economicamente e socialmente più debole della provincia era stata anche la Cgil spezzina per voce del segretario provinciale Luca Comiti e della direttrice dell’Inca Donatella Bruni.

E a confermare le criticità del caso è stato proprio Andrea Orlando che specifica: "Le domande di reddito di cittadinanza revocate in Liguria sono 1988 di cui 1002 a Genova, 371 a Imperia, 238 a Spezia e 377 a Savona perchè questo persone secondo i nuovi criteri sono definite occupabili". Cittadini occupabili, ma "soltanto sulla carta". Secondo il parlamentare del Pd infatti le persone che con un sms sono stati informati nei giorni scorsi dall’Inps della revoca del sussidio non avrebbero sufficienti competenze per trovare lavoro o sarebbero troppo anziane per un impiego. Sbagliata, a detta di Orlando, anche l’indicazione di rivolgersi ai Comuni "privi di strumenti e personale per gestire le richieste". " Un pasticcio, ma anche un misto di protervia ideologica e approssimazione - ha proseguito il deputato Orlando -. Siamo di fronte a una norma che andrebbe cambiata per non accrescere disuguaglianze già marcate. Ma se questo governo si ostina su questa strada serve almeno un rinvio per dare agli enti locali la possibilità di organizzarsi e ridurre l’impatto di questa scelta".

Inadeguate e superficiali: questi i termini utilizzati dal deputato spezzino per definire le modalità che sono state usate fino a oggi per cancellare il Reddito di cittadinanza che verrà sostituito da un Assegno di Inclusività.

"La legge ha qualificato queste persone come occupabili, ma la realtà non si cambia con un tratto di penna - ha concluso Andrea Orlando rivolgendosi direttamente al presidente di Regione Liguria -.La Giunta Toti, invece di accettare supinamente le scelte di Roma, si faccia carico del problema e chieda al governo di adottare ogni misura possibile perché questo passaggio non crei ulteriori difficoltà a chi vive già in una condizione di fragilità".