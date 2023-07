Record di 28°, Moria di Orate nell'Impianto di Itticoltura del Pezzino

Moria di orate in due vasche dell’impianto di itticoltura del Pezzino per l’elevata temperatura del mare che, in quell’area, ha raggiunto i 28 gradi: un record. Il fenomeno non interessa le altre vasche operative del complesso, una decina. "Nessun problema sanitario per i pesci ma una situazione di stress connessa dall’impennata delle temperature di questi giorni" dice Bruno Gabriele, direttore facenti funzioni dell’impianto. Che fare? "Attraverso l’azione di pesca abbiamo allentato la densità del prodotto vivo nelle due vasche interessate dal fenomeno. In parallelo stiamo liberando la superficie dai resti dei pesci che non hanno retto alle condizioni climatiche eccezionali, Nessun problema nelle altre vasche dove la densità del prodotto". Non è la prima volta che si verifica una moria di pesci. "Era accaduto in passato ma per carenza di ossigenazione del prodotto. Con l’implementazione non c’è più rischio di incorrere nel problema".