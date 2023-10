Recital dantesco all’ex convento degli Olivetani

Organizzato dalle associazioni culturali di Porto Venere ‘You Night’d Artistz - Yaz’ e ‘L’Artiglié’, è in programma stasera ‘Innamoratamente O-restando Dante’. Appuntamento a partire dalle 21, nella sala dell’ex convento degli olivetani alle Grazie. Un recital dantesco di e con Oreste Valente, uno spettacolo originale ed inedito che parte da Dante Alighieri e attraverso l’esperienza artistica e interpretativa personale, apre nuovi orizzonti di lettura e di interpretazione del testo. ‘Innamoratamente’ è un avverbio usato ai tempi di Dante, un invito ad affrontare la vita con leggerezza e passione, con la mente innamorata. La performance alterna e intreccia brani squisitamente testuali, che di Dante e della sua discesa agli Inferi (ma anche della sua poesia, forse meno nota al grande pubblico, quale i Sonetti, il Contrasto, la Vita Nuova, il Convivio) ci restituiscono intatta e potenziata la magia, a parti prettamente autobiografiche, in cui l’autore ci racconta un incontro adolescenziale con il Poeta che si rivela un innamoramento destinato a durare una vita intera. Valente ha scritto un libro proprio con quel titolo, un ‘libello’, come lui stesso lo definisce, parafrasando Dante ne ‘La Vita Nova’, che testimonia come la poesia possa salvare la vita all’uomo. Il biglietto d’ingresso costa 5 euro.

m. magi