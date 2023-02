Real Flavor regala un sorriso ai bimbi ricoverati in pediatria

Il Carnevale fa rima con solidarietà per l’associazione Real Flavor, che promuove un altro evento benefico per i più piccoli. In occasione del martedì grasso, una delegazione di questa realtà presieduta da Marco Vecchi che coniuga spettacolo, intrattenimento e beneficenza ha fatto tappa nel reparto di Pediatria dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia: Elisa e le Cantastorie Tita e Mirtilla, che hanno intrattenuto i bambini ricoverati ed i loro genitori con musica, giochi ed indovinelli. Il trio si è presentato con costumi di scena di sua realizzazione e con il supporto di Cristina Donati. Ma non finisce qui, perché a regalare gioia ai piccoli pazienti sono stati i regali donati da alcuni negozi dello Spezzino: giocattoli e pupazzi giganti. L’associazione Real Flavor ringrazia il primario del reparto pediatria del Sant’Andrea, dottoressa Maria Franca Corona, il personale presente e le infermiere Luisella Mandato e Mena D’Errico. Ha assistito all’evento l’assessore Giulio Guerri, ospite del pomeriggio. L’associazione si è congedata, con la promessa di tornare sulle scene per il trio, tra applausi e qualche lacrima.

Nella foto: Il trio Cantafavole Elisa, Mirtilla e Tita, Marco Vecchi, Giulio Guerri, le infermiere Mandato Luisella e Mena D’Errico.