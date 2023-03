Reading teatrale allo Shake club Riflessione sugli omicidi di genere

Shake Club e palcoscenico: un binomio che continua stasera dalle 21 con "Il contrario dell’amore", il reading teatrale di Kraken Teatro interpretato da Sara Battolla, Cecilia Malatesta e Chiara De Carolis con le musiche di Roberto Pelosi e Nicola Pinelli. A pochi giorni dall’8 marzo, una riflessione sugli omicidi di genere, fenomeno che a ogni latitudine ha ormai proporzioni allarmanti, e sulle sue radici, che affondano ancora troppo spesso nella tolleranza comune. Una condizione, quella di troppe donne tenute ancora in scacco, fatta di abusi, violenze, discriminazioni che degenerano in tragiche spirali senza distinzioni status, cultura, ceto e religione. Kraken Teatro propone un reading di denuncia contro ogni femminicidio nel mondo dando voce alle donne uccise per mano di uomini: una Spoon River al femminile, accompagnata da una colonna sonora pensata appositamente per questo spettacolo, che sarà eseguita dal vivo da Pelosi e Pinelli.

Chiara Tenca