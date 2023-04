Rassegna ’Stand up’ in Skaletta Il comico Ricatti ospite sul palco

Continuano le risate, dopo il successo del primo appuntamento con Tommaso Pioli, della rassegna Skaletta Stand Up: sul palco del circolo di via Crispi 168 domani sera alle 21.30 si esibirà con la celebre formula in piedi, frontale al pubblico, il comico Antonio Ricatti. Volto noto tanto in teatro quanto in tv, il comico classe 1988 originario di Barletta, ha fondato con Marco Di Pinto il gruppo BeComedy (oggi BeComedy Uk), collettivo che si è esibito sia in Puglia che a Londra, e in versione ‘solo’ ha fatto tappa, oltre che nella regione natale, in diversi teatri del paese, passando per Pisa, Roma, Milano e Torino, con una puntata nel Regno Unito. Nel piccolo schermo è apparso in un episodio della trasmissione Italian Stand Up, registrata allo Zelig e visibile su Amazon Prime e dal 2021 fa parte della scuderia di Comedy Central. L’ingresso alla Skaletta Rock Club è riservato ai possessori di tessera Arci.

C.T.