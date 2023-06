Rassegna “Pitei’n noir 2023“ Dai libri ai fumetti d’autore

La ProLoco di Pitelli organizza la settima estate in giallo, rassegna di libriracconti, Pitei’n noir 2023, nata quasi per scherzo ma che è diventata un appuntamento atteso. Un’occasione per ritrovarsi in un vero e proprio salotto letterario allestito con posti a sedere per incontrare gli autori dei libri che in qualche modo sono collegati al territorio spezzino, al fresco della sera, nella piazzetta della chiesa in pieno centro del paese di Pitelli. Quest’anno oltre al “giallo classico”, di Marco Della Croce (30 giugno) e di Corrado Pellagotti (22 luglio) , ci sarà anche una serata dedicata ai fumetti noir (15 luglio) con Susanna Raule e Lorenzo Palloni. La manifestazione è così presentata da Bruno Morchio: "Non c’è migliore location per raccontare un romanzo noir che un piccolo paese vicino al mare dove tutti si conoscono e la vita trascorre tranquilla, un luogo dove si cerca pace, silenzio e sollievo alle fatiche della quotidianità".