Rassegna Libi ’n Selàa Racconti in canti davanti all’oratorio

Dopo il successo del concerto inaugurale di domenica con il Quartetto Italiano di Tromboni, Libi ’n Selàa prosegue stasera (sempre alle 21.30, accesso libero) con un altro concerto: Laudrinn-e, “Piccoli racconti in-canti con suoni di strumenti e lingue contrastanti”. Il viaggio di tre allodole genovesi di adozione, che migrano in cerca di terre su cui posarsi anche per poco. Il loro volo è ispirato da musiche e stili diversi: De André e Battiato in Italia per poi volare al di là dell’Oceano, a incontrare i brasiliani Gismonti e Pascoal e altri autori latinoamericani. Eugenia Amisano: voce ed effetti, Mario De Simoni: chitarra, Giulio Giani: sassofono e voce. Il 19 luglio si terrà il concerto del giovane trombonista genovese Guglielmo Nicolini, accompagnato al pianoforte da Caterina Picasso. La rassegna è a cura della mutuo soccorso di Tellaro aps con il contributo del Comune di Lerici. Per tutto il corso della rassegna è previsto un servizio bus attivo fino a notte tarda. Ingresso libero.