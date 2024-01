Rassegna di teatro contemporaneo. Siamo esseri illuminati dalla Luna

Prende il via oggi la seconda edizione della rassegna di teatro contemporaneo "Esseri illuminati dalla Luna", inserita tra gli eventi del Natale sarzanese, con la quale si apre il ventesimo anno di attività dalla compagnia Ordinesparso diretta dall’attore e regista Giovanni Berretta. Un percorso, quello di Ordinesparso, iniziato nel 2004 che da allora non ha mai registrato battute di arresto. Berretta, spinto dal voler dare un seguito percorso artistico già intrapreso lo scorso anno insieme a Jonathan Lazzini, ha deciso di continuare a dare voce, attraverso artisti locali e non, a storie di vita vera e di uomini. offrendo, dal 2 al 7 gennaio, tra gli spazi della sala Ocra a Falcinello e il teatro degli Impavidi, un momento di comunione tra storie di vita, con nascite diverse ma con la stessa rabbia e gioia verso il creato e i suoi sviluppi sociali, industriali, mistici ed essenziali.

A prendere parte alla rassegna saranno artiste e artisti autoctoni e non, con un ritorno gradito di tre attori formati alla Scuola del Piccolo Teatro Milano. Sebastian Luque Herrera (attualmente impegnato nella Bottega Amletica Testoriana per la regia di Antonio Latella) Alberto Pirazzini (ultimamente in scena in “La pulce nell’orecchio”, regia di Carmelo Rifici) e Giacomo Toccaceli (assistente alla regia di Carmelo Rifici in “La pulce nell’orecchio”), che già quest’estate avevano messo in scena l’Iliade in piazza Matteotti, porteranno ora all’attenzione del pubblico tre monologhi semi-biografici. Storie di padri, avventure e disavventure personali, il mistero della magia e i suoi agganci teatrali faranno da padrone in queste storie che sono state messe in gioco e sviluppate nel laboratorio su “Antropolaroid” con Tindaro Granata durante l’ultimo anno di formazione alla Scuola del Piccolo. Previsto anche un monologo di Jonathan Lazzini, attore e drammaturgo sarzanese, che porterà in scena la storia della sua famiglia e di questa nostra terra, teatro di Resistenza e rinascita.

Il programma: oggi sala Ocra alle 21 ”Real maravilloso” di e con Sebastian Luque Herrera; “Le parti scomode” di e con Marila Piccini e Nicola Pinelli; “Oscillo” di e con Greta Sabbatini e Giovanni Berretta. Giovedì 4 sala Ocra alle 21 “Reverie - Dicono che morirò” con Ilaria Baudone e Andrea Pugnana, diretto da Nicolò Puppo; “Il giorno in cui lo faccio” di e con Alberto Pierazzini. Venerdì 5 sala Ocra, ore 21 “Polvere”, storia di pugni, zingari e nazisti di e con Luca Barsottelli, e consulenza drammaturgica di Francesco Niccolini; “Di padre in padre” di e con Thomas Angeli e Nicola Furia. Sabato 6 sala Ocra ore 21 “Alla luce nel faló” di e con Jonathan Lazzini; “Suite per corpo e macchine” di e con Matteo Ciucci e Alessio Mosti. Domenica 7 gennaio, teatro Impavidi ore 19.30 ”Prima nota”, scuola Dansavie di Greta Sabbadini; “Katastrophe” di e con Greta Sabbadini, Cristian Zinfonlino, Cristina Bernabó, Giuseppe De Meo; ”Where have you gone” Joe DiMaggio con Giovanni Berretta e Jonathan Lazzini e di Alessandro Beghini. Il biglietto per poter assistere alle serate del 2,4,5 e 6 gennaio con inizio fissato alle 21 alla sala Ocra, sarà acquistabile in loco al prezzo di 10 euro, mentre il costo del biglietto per la serata del 7 gennaio ammonta a 12 euro e sarà reperibile alla biglietteria del teatro e su Vivaticket.

Nella foto, un’immagine di Frankestein, spettacolo della prima edizione della rassegna