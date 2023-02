Rapinatore arrestato dai carabinieri di Sarzana: era ricercato

Carabinieri

Sarzana, 9 febbraio 2023 – Un uomo di origine spagnola è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri di Sarzana. Ieri mattina, nel corso di un servizio di controllo del territorio, i militari della stazione di Sarzana hanno fermato un 47enne straniero.

Nel corso dell’identificazione è emerso che l’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso qualche mese fa dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Pisa.

L’uomo deve infatti espiare 2 anni e 8 mesi di reclusione perché condannato per una rapina commessa in provincia di Pisa quattro anni fa, nel 2019.

All’esito degli accertamenti, gli uomini dell’Arma lo hanno quindi tratto in arresto e dopo averlo condotto in caserma per le formalità di rito, lo hanno accompagnato nella casa circondariale di Villa Andreino della Spezia, dove dovrà scontare la condanna.

m. magi