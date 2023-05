Rapinano un ragazzo di 17 anni per le scarpe in vendita sul web. Tre giovanissimi nei guai

La Spezia, 6 maggio 2023 – Ha visto in bella mostra su un sito web quel paio di scarpe da ginnastica che mani ignote gli avevano rubato solo pochi giorni prima. Così nella sua testa di 17enne si è materializzata l’idea non solo di ritornare in possesso del maltolto, ma anche di vendicarsi contro chi, a suo avviso, era l’autore del furto.

E’ ancora tutta da chiarire la brutta storia, conclusa con una rapina, che ha coinvolto quattro giovani spezzini, per ora di certo c’è la denuncia per due 17enni e un 19enne accusati di aver malmenato un 17enne. Vicenda nata come detto da un paio di scarpe di ginnastica di marca, del valore di 200 euro, messe in vendita sul web da quest’ultimo: era così nata una trattativa con un coetaneo spezzino che aveva però riconosciuto le scarpe, che a sua dire gli erano state rubate solo pochi giorni prima.

Episodio sul quale però non aveva sporto denuncia, così come non ha informato le forze dell’ordine al momento di riconoscere sul sito di vendita online le scarpe che gli erano state sottratte: ha preferito infatti farsi giustizia da solo. Ha così proseguito la trattativa con il venditore, accordandosi per incontrarsi e concludere la vendita, ma si è poi presentato all’appuntamento da due amici.

Appena il venditore ha mostrato le scarpe, il giovane lo ha colpito più volte e se ne è appropriato, allontanandosi insieme agli amici. Il ragazzo aggredito ha immediatamente allertato il 112 segnalando l’episodio. Sul posto è intervenuta una gazzella, i carabinieri hanno bloccato gli aggressori, per poi accompagnare in caserma tutti i giovani coinvolte nella vicenda, per fare piena chiarezza e evidenziare le singole responsabilità. E’ subito emerso come le scarpe in vendita fossero state rubate solo due giorni prima al 17enne che ha poi deciso di tornare in possesso con metodi ’fai da te’, passando però dalla ragione al torto.

Da parte sua il 17enne venditore ha sostenuto di essere entrato in possesso delle scarpe in buona fede. Ulteriori accertamenti hanno evidenziato come la vittima del furto non avesse fatto alcuna denuncia. Non solo: la stessa vittima del furto e il venditore sono risultati frequentatori degli stessi ambienti sportivi nei quali sarebbe avvenuta la sottrazione delle scarpe. I tre ragazzi autori dell’aggressione sono stati denunciati per rapina, in corso indagini per verificare quali passaggi di mano abbiano avuto le scarpe per accertare eventuali responsabilità in ordine al reato di ricettazione da parte del venditore.